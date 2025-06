Aderenza dello pneumatico nei cruciverba: la soluzione è Grip

GRIP

Curiosità e Significato di "Grip"

Approfondisci la parola di 4 lettere Grip: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Grip? L'aderenza dello pneumatico, comunemente conosciuta come grip, è la capacità di un pneumatico di mantenere il contatto con la strada durante la guida. Una buona aderenza è fondamentale per garantire sicurezza e stabilità, soprattutto in condizioni di pioggia o su superfici scivolose. In sostanza, più elevato è il grip, migliore sarà il controllo del veicolo e la capacità di affrontare curve e frenate in modo efficace.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L aderenza del pneumatico al terrenoIdeò il pneumaticoUna struttura che dà aderenza alle vetture di F 1

Come si scrive la soluzione Grip

Hai trovato la definizione "Aderenza dello pneumatico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

R Roma

I Imola

P Padova

