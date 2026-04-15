Perdere polso

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Perdere polso' è 'Rammollirsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAMMOLLIRSI

Perché la soluzione è Rammollirsi? Perdere polso significa perdere capacità di mantenere la fermezza e il controllo in situazioni di stress o difficoltà. Quando si rammollisce, si smette di essere decisi e si diventa meno resistenti alle avversità. Questo stato può manifestarsi nelle decisioni o nel comportamento, portando a una diminuzione della determinazione. La perdita di polso rende più difficile affrontare le sfide con sicurezza, compromettendo la stabilità e l'efficacia delle azioni intraprese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Perdere polso". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Perdere polso nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Rammollirsi

La soluzione associata alla definizione "Perdere polso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Perdere polso" conferma che la soluzione 'Rammollirsi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Rammollirsi

R Roma A Ancona M Milano M Milano O Otranto L Livorno L Livorno I Imola R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Perdere polso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rammollirsi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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