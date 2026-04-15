Perdere polso
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Perdere polso' è 'Rammollirsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RAMMOLLIRSI
Perché la soluzione è Rammollirsi? Perdere polso significa perdere capacità di mantenere la fermezza e il controllo in situazioni di stress o difficoltà. Quando si rammollisce, si smette di essere decisi e si diventa meno resistenti alle avversità. Questo stato può manifestarsi nelle decisioni o nel comportamento, portando a una diminuzione della determinazione. La perdita di polso rende più difficile affrontare le sfide con sicurezza, compromettendo la stabilità e l'efficacia delle azioni intraprese.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Perdere polso". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Perdere polso nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Rammollirsi
La soluzione associata alla definizione "Perdere polso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Perdere polso" conferma che la soluzione 'Rammollirsi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Rammollirsi
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Perdere polso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rammollirsi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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