Massacro

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Massacro' è 'Ecatombe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ECATOMBE

Perché la soluzione è Ecatombe? Un ecatombe rappresenta un evento di grande violenza e distruzione che provoca la perdita di molte vite umane in modo rapido e brutale. Questo termine si collega strettamente a un massacro, poiché entrambi indicano un’azione di estrema violenza che causa ingenti morti e sofferenze. La parola sottolinea la gravità di un evento in cui il numero di vittime aumenta considerevolmente, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva e nel racconto storico di un drammatico episodio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Massacro". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Massacro nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ecatombe

Per risolvere la definizione "Massacro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Massacro" conferma che la soluzione 'Ecatombe' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ecatombe

E Empoli C Como A Ancona T Torino O Otranto M Milano B Bologna E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Massacro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ecatombe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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