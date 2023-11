La definizione e la soluzione di: Carneficina massacro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Il dio del massacro (le dieu du carnage), a volte tradotto anche come il dio della carneficina, è una commedia della drammaturga francese yasmina reza... L'ecatombe è una cerimonia sacra caratterizzata dall'uccisione di animali offerti in sacrificio a una divinità. Le più articolate descrizioni si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

