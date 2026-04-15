Dissipati spesi con larghezza

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dissipati spesi con larghezza' è 'Scialati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCIALATI

Perché la soluzione è Scialati? Gli scialati sono i soldi che si disperdono senza un reale ritorno, spesso per spese eccessive o inefficaci. La loro presenza indica un impiego di risorse che non produce benefici concreti, causando un deterioramento delle finanze o del budget. La loro natura si collega alla definizione di dissipati spesi con larghezza, in quanto rappresentano un consumo di denaro che si dilata senza una finalità precisa. La gestione oculata mira a limitare tali sprechi per migliorare la stabilità economica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dissipati spesi con larghezza". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Dissipati spesi con larghezza nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scialati

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dissipati spesi con larghezza" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dissipati spesi con larghezza" conferma che la soluzione 'Scialati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scialati

S Savona C Como I Imola A Ancona L Livorno A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dissipati spesi con larghezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scialati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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