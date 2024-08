La Soluzione ♚ La larghezza della mano aperta La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SPANNA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SPANNA

Curiosità su La larghezza della mano aperta: La spanna è un'unità di misura antica, che si basa sulla distanza tra le punte del pollice e del mignolo in una mano di adulto aperta, equivalendo a circa 20 cm. La spanna è suddivisibile in 10 dita o 7,5 pollici ed equivale a due terzi di piede. Ma in altri sistemi viene invece suddivisa in 10 dita o 8 pollici.

Altre Definizioni con spanna; larghezza; mano; aperta; Si misura con una mano; Lo è il lunotto snebbiato con le resistenze termiche; La misura d un palmo; Con larghezza disinteresse e munificenza; Si fa lisciando i capelli con una mano; Una mano vuota; Se le chiedi la mano risponde no; Un fuoco all aria aperta; Fazzoletto che si annoda sulla camicia aperta; La Porta che fu aperta da Michelangelo nelle mura Aureliane;