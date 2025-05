Controllo periodico dell automobile nei cruciverba: la soluzione è Revisione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Controllo periodico dell automobile' è 'Revisione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REVISIONE

Curiosità e Significato di "Revisione"

La soluzione Revisione di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Revisione per scoprire curiosità e dettagli utili.

La revisione rappresenta il controllo periodico obbligatorio dell'automobile per garantire che sia in condizioni di sicurezza e rispetti le norme ambientali. Durante questo processo, vengono verificati diversi aspetti del veicolo, tra cui freni, illuminazione e emissioni. La revisione è fondamentale per la tutela della sicurezza stradale e per la legalità della circolazione.

Come si scrive la soluzione: Revisione

Hai davanti la definizione "Controllo periodico dell automobile" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

V Venezia

I Imola

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N S A A S C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASSANO" CASSANO

