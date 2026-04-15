I circoli terrestri del Capricorno e del Cancro

Home / Soluzioni Cruciverba / I circoli terrestri del Capricorno e del Cancro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I circoli terrestri del Capricorno e del Cancro' è 'Tropici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TROPICI

Perché la soluzione è Tropici? I tropici sono le due linee immaginarie che circondano la Terra, delimitando le zone più calde del pianeta. Questi circoli si trovano rispettivamente a circa 23,5 gradi di latitudine nord e sud rispetto all'equatore. La loro posizione determina le aree in cui il sole può trovarsi direttamente sopra il capo durante l'anno, creando un clima caratterizzato da temperature elevate e poca variazione stagionale. La presenza di questi circoli influisce notevolmente sul clima e sulla distribuzione delle stagioni nel mondo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I circoli terrestri del Capricorno e del Cancro". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I circoli terrestri del Capricorno e del Cancro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tropici

In presenza della definizione "I circoli terrestri del Capricorno e del Cancro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I circoli terrestri del Capricorno e del Cancro" conferma che la soluzione 'Tropici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tropici

T Torino R Roma O Otranto P Padova I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I circoli terrestri del Capricorno e del Cancro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tropici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Due importanti paralleli terrestriRicordano il Cancro e il CapricornoL hanno in comune Cancro e CapricornoDel Cancro e del Capricorno, vicini all equatoreIl segno dello Zodiaco tra il Cancro e la VergineCircoli compressi