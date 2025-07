Del Cancro e del Capricorno, vicini all equatore nei cruciverba: la soluzione è Tropici

TROPICI

Curiosità e Significato di Tropici

Perché la soluzione è Tropici? I Tropici sono le due linee immaginarie che si trovano a circa 23,5° di latitudine nord e sud dall'equatore. Segnano i punti più settentrionali e meridionali in cui il sole può trovarsi allo zenit durante l'anno, segnando zone calde e tropicali del pianeta. Sono fondamentali per comprendere il clima e i movimenti planetari, rappresentando un confine tra le aree temperate e quelle equatoriali.

Come si scrive la soluzione Tropici

Hai davanti la definizione "Del Cancro e del Capricorno, vicini all equatore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

I Imola

C Como

I Imola

