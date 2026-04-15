Celebre umorista inglese

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Celebre umorista inglese' è 'Jerome'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: JEROME

Perché la soluzione è Jerome? Jerome è riconosciuto come uno dei più celebri umoristi inglesi, noto per il suo stile brillante e la capacità di suscitare il sorriso attraverso le sue battute e osservazioni pungenti. La sua voce si distingue per un tono arguto e una grande capacità di cogliere i dettagli più divertenti della vita quotidiana, rendendo le sue opere memorabili e apprezzate da un vasto pubblico. La sua influenza nel mondo dell'umorismo rimane evidente ancora oggi, testimoniando la sua abilità di intrattenere e far riflettere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Celebre umorista inglese". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Celebre umorista inglese nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Jerome

La definizione "Celebre umorista inglese" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Celebre umorista inglese" conferma che la soluzione 'Jerome' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Jerome

J Jolly E Empoli R Roma O Otranto M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Celebre umorista inglese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Jerome' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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