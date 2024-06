Un arnese per i travasi

: L'imbuto è uno strumento usato per travasare liquidi in contenitori dall'imboccatura stretta. .

Italiano: Sostantivo: imbuto ( approfondimento) m sing (pl.: imbuti) . strumento per travasare liquidi in contenitori dall'imboccatura stretta. Sillabazione: im | bù | to. Pronuncia: IPA: /im'buto/ . Etimologia / Derivazione: dal latino imbutum, propriamente participio passato neutro di imbuo cioè "impregnare, bagnare, riempire con liquidi" . Sinonimi: imbottavino, pevera. (senso figurato) cunicolo, luogo stretto, passaggio stretto, restringimento, strettoia.