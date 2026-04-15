Monarchie antiquate

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Monarchie antiquate' è 'Reami'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REAMI

Perché la soluzione è Reami? I reami rappresentano strutture di potere che hanno dominato molte civiltà nel corso della storia, spesso associati a sistemi monarchici o feudali. Queste entità erano governate da sovrani che esercitavano autorità assoluta, spesso tramandata attraverso linee ereditarie. In passato, i reami costituivano il centro di organizzazioni politiche e sociali, con confini ben definiti e una gerarchia complessa. Con il tempo, molte di queste strutture sono state abbandonate o trasformate in forme di governo più moderne e democratiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Monarchie antiquate". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Monarchie antiquate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Reami

La soluzione associata alla definizione "Monarchie antiquate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Monarchie antiquate" conferma che la soluzione 'Reami' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Reami

R Roma E Empoli A Ancona M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Monarchie antiquate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Reami' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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