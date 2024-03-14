Antiquate vasche da bagno

Home / Soluzioni Cruciverba / Antiquate vasche da bagno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antiquate vasche da bagno' è 'Tinozze'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TINOZZE

Perché la soluzione è Tinozze? Le tinozze sono recipienti di grandi dimensioni utilizzati anticamente per il lavaggio e la cura del corpo. Realizzate spesso in materiali robusti come legno o metallo, servivano anche come vasche da bagno, sostituendo le moderne cabine. La loro forma ampia e profonda permetteva agli utenti di immergersi completamente, offrendo un metodo efficace di igiene personale. Queste antiche vasche rappresentano un esempio di come le pratiche di pulizia siano evolute nel tempo, riflettendo le abitudini del passato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antiquate vasche da bagno". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Antiquate vasche da bagno nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tinozze

Quando la definizione "Antiquate vasche da bagno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antiquate vasche da bagno" conferma che la soluzione 'Tinozze' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tinozze

T Torino I Imola N Napoli O Otranto Z Zara Z Zara E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antiquate vasche da bagno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tinozze' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Bacinelle per lavare i panni a manoAmpi contenitori usati un tempo per fare il vinoI reparti in cui vengono rifinite le vasche da bagnoAma fare il bagno nei dollariLa Ekberg del bagno dentro la Fontana di TreviVasche con l acqua lustraleVeste da dopo bagno