Si issano nel brigantino

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si issano nel brigantino' è 'Vele'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VELE

Perché la soluzione è Vele? Le vele sono grandi superfici di tessuto o altro materiale che si ergono sulle navi, permettendo loro di sfruttare il vento per muoversi attraverso il mare. Questi elementi sono fondamentali per la navigazione, poiché catturano il vento e lo trasformano in forza propulsiva. Le vele vengono issate sul brigantino, una tipologia di nave a due alberi, per facilitare il movimento e la direzione. La loro corretta gestione è essenziale per la buona riuscita delle rotte marittime.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si issano nel brigantino". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Si issano nel brigantino nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Vele

Quando la definizione "Si issano nel brigantino" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si issano nel brigantino" conferma che la soluzione 'Vele' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Vele

V Venezia E Empoli L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si issano nel brigantino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vele' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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