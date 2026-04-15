Frequentano la scuola

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Frequentano la scuola' è 'Studenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STUDENTI

Perché la soluzione è Studenti? Gli studenti sono coloro che frequentano regolarmente le aule scolastiche, impegnandosi nello studio e in attività educative. La loro presenza rappresenta un elemento fondamentale nel processo di apprendimento, poiché permette l'acquisizione di conoscenze e competenze indispensabili per il loro sviluppo personale e sociale. Attraverso la partecipazione alle lezioni e alle attività extrascolastiche, gli studenti contribuiscono alla vita della scuola e alla crescita della comunità educativa. La loro presenza quotidiana è essenziale per il funzionamento del sistema scolastico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Frequentano la scuola". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Frequentano la scuola nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Studenti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Frequentano la scuola" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Frequentano la scuola" conferma che la soluzione 'Studenti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Studenti

S Savona T Torino U Udine D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Frequentano la scuola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Studenti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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