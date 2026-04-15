Festività dicembrina

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Festività dicembrina' è 'Natale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NATALE

Perché la soluzione è Natale? Il Natale è una festività dicembrina molto sentita in molte culture, rappresentando un momento di gioia e di condivisione. Questa ricorrenza celebra la nascita di Gesù Cristo e si distingue per le tradizioni che coinvolgono famiglie e comunità, come l’albero decorato, i regali e i banchetti. Durante questo periodo si riscopre l’importanza dei valori di solidarietà e di speranza. La festività si distingue anche per le luminarie e i momenti di aggregazione che rafforzano i legami sociali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Festività dicembrina". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Festività dicembrina nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Natale

In presenza della definizione "Festività dicembrina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Festività dicembrina" conferma che la soluzione 'Natale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Natale

N Napoli A Ancona T Torino A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Festività dicembrina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Natale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Piccole fiere di dicembreUna pianta decembrinaLa cantava Bing CrosbyFestività del 1 novembreFestività del 26 dicembre nel Regno Unito ingLa prima parte di un proverbio che suggerisce con chi passare le festivitàLa seconda parte di un proverbio che suggerisce con chi passare le festivitàGiorno che precede sempre una festività