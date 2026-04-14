Se è un verbo pulisce se non lo è cola

Home / Soluzioni Cruciverba / Se è un verbo pulisce se non lo è cola

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Se è un verbo pulisce se non lo è cola' è 'Lava'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAVA

Perché la soluzione è Lava? LAVA è un verbo che indica l'azione di pulire attraverso il contatto con acqua e detersivo, rimuovendo sporco e impurità da superfici o oggetti. Quando si utilizza questa voce, si fa riferimento a un gesto di igiene e cura personale o domestica, coinvolgendo spesso mani, vestiti o superfici varie. Se l'azione è compiuta correttamente, si può dire che si lava, altrimenti si può semplicemente colare, come nel caso di liquidi che scorrono senza essere puliti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se è un verbo pulisce se non lo è cola". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se è un verbo pulisce se non lo è cola nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lava

La definizione "Se è un verbo pulisce se non lo è cola" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se è un verbo pulisce se non lo è cola" conferma che la soluzione 'Lava' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lava

L Livorno A Ancona V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se è un verbo pulisce se non lo è cola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lava' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il liquido incandescente che fuoriesce dai vulcaniCola ai fanchi dei vulcaniForma fiumi di fuocoSi pulisce con lo skimmerIo scrissi lo è del verbo scrivereLo è un verbo come lavarsiLo regge il verbo transitivoLo venerano milioni di Asiatici