Uno spazio di terreno

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uno spazio di terreno' è 'Area'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AREA

Perché la soluzione è Area? L'area rappresenta uno spostamento nello spazio di terreno, definibile come una porzione delimitata di superficie. Essa può essere grande o piccola e viene utilizzata per misurare e descrivere porzioni di territorio o superfici di vari elementi naturali e artificiali. La sua dimensione e forma variano in base alla funzione e alle caratteristiche del contesto in cui si trova. Conoscere l'area di un luogo permette di pianificare utilizzi e interventi specifici, rendendo questa nozione fondamentale in molti campi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno spazio di terreno". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Uno spazio di terreno nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Area

La soluzione associata alla definizione "Uno spazio di terreno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno spazio di terreno" conferma che la soluzione 'Area' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Area

A Ancona R Roma E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno spazio di terreno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Area' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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