La stalla con il trogolo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La stalla con il trogolo' è 'Porcile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORCILE

Perché la soluzione è Porcile? Il porcile rappresenta un ambiente specificamente progettato per l'allevamento dei suini, caratterizzato da un recinto chiuso e un trogolo per l'alimentazione. Questo spazio consente di mantenere gli animali in condizioni controllate, facilitando la loro gestione quotidiana. La struttura è pensata per garantire il benessere degli animali e semplificare le operazioni degli allevatori. La presenza del trogolo è fondamentale per assicurare un apporto costante di cibo, rispecchiando le esigenze di questa particolare struttura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La stalla con il trogolo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La stalla con il trogolo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Porcile

Quando la definizione "La stalla con il trogolo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La stalla con il trogolo" conferma che la soluzione 'Porcile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Porcile

P Padova O Otranto R Roma C Como I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La stalla con il trogolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Porcile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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