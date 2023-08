Comune animale da stalla e da lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune animale da stalla e da lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BUE

Significato/Curiosita : Comune animale da stalla e da lavoro

Ideazione di moderne scuderie, "una polita stalla", come quella realizzata a vigevano da ludovico il moro e immagina una città ideale, strutturata su più... Disambiguazione – "bove", "bue", "toro" e "vacca" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi bove (disambigua), bue (disambigua), toro (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

