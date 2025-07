In quello alla milanese ci va lo zafferano nei cruciverba: la soluzione è Risotto

RISOTTO

Perché la soluzione è Risotto? Il risotto è un piatto classico della cucina italiana, nato nel nord Italia, in particolare in Lombardia. Si prepara cuocendo il riso a fuoco lento, spesso arricchito con brodo, burro, formaggio e ingredienti come zafferano, funghi o frutti di mare. È amato per la sua cremosità e versatilità, rappresentando un simbolo di convivialità e tradizione culinaria. Un vero comfort food italiano!

R Roma

I Imola

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

