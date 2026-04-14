La riva del mare

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La riva del mare' è 'Litorale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LITORALE

Perché la soluzione è Litorale? Il termine litora­le si riferisce alla zona che si trova lungo la riva del mare, ovvero quella parte di terra che si affaccia direttamente sulle acque. Questa area è caratterizzata da spiagge, scogliere o paludi, ed è spesso frequentata da persone per attività ricreative o di pesca. Il littorale svolge anche un ruolo importante nell'ecosistema marino, offrendo habitat a numerose specie di flora e fauna. La sua presenza definisce il confine naturale tra terra e mare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La riva del mare". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La riva del mare nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Litorale

Per risolvere la definizione "La riva del mare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La riva del mare" conferma che la soluzione 'Litorale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Litorale

L Livorno I Imola T Torino O Otranto R Roma A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La riva del mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Litorale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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