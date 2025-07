Le prime alture della Lombardia nei cruciverba: la soluzione è Prealpi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le prime alture della Lombardia' è 'Prealpi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PREALPI

Curiosità e Significato di Prealpi

Hai risolto il cruciverba con Prealpi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Prealpi.

Perché la soluzione è Prealpi? Le Prealpi sono le colline e le prime alture che si trovano appena prima delle Alpi, nella regione Lombardia. Sono caratterizzate da paesaggi dolci, boschi e piccoli centri abitati, e rappresentano una zona di transizione tra la pianura e le montagne vere e proprie. Queste colline offrono un mix unico di natura e tradizione, rendendole un luogo ideale per escursioni e relax.

Come si scrive la soluzione Prealpi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le prime alture della Lombardia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

P Padova

I Imola

