Priva di scabrosità

Home / Soluzioni Cruciverba / Priva di scabrosità

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Priva di scabrosità' è 'Liscia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISCIA

Perché la soluzione è Liscia? La parola liscio si riferisce a qualcosa che presenta una superficie senza asperità o irregolarità. Quando un oggetto o una superficie è priva di scabrosità, si può descrivere come liscia, poiché non presenta sporgenze o irregolarità che possano creare attrito o disturbo. Questa qualità si applica a materiali, superfici o anche a sensazioni tattili, evidenziando una consistenza uniforme e morbida. La caratteristica di essere lisci rende tutto più facile da maneggiare o usare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Priva di scabrosità". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Priva di scabrosità nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Liscia

Quando la definizione "Priva di scabrosità" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Priva di scabrosità" conferma che la soluzione 'Liscia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Liscia

L Livorno I Imola S Savona C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Priva di scabrosità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Liscia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ben levigataLevigata, priva di asperitàTipo di acquaPriva di accentoPriva di un occhioPriva di indumentiAmaca priva di estremitàStruttura sportiva al coperto priva di riscaldamento