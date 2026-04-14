Per i Britannici è Tuesday

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Per i Britannici è Tuesday' è 'Martedì'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARTEDÌ

Perché la soluzione è Martedì? Martedì è il giorno della settimana che i Britannici chiamano Tuesday, corrispondente al secondo giorno lavorativo. Questo nome deriva dal dio norreno Týr, associato al cielo e alla guerra, riflettendo le radici culturali e linguistiche anglosassoni. In inglese, il termine Tuesday mantiene questa origine, collegandosi alla tradizione mitologica e storica di quella regione. La parola si è diffusa nel tempo, diventando parte integrante del vocabolario quotidiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per i Britannici è Tuesday". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Per i Britannici è Tuesday nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Martedì

La definizione "Per i Britannici è Tuesday" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per i Britannici è Tuesday" conferma che la soluzione 'Martedì' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Martedì

M Milano A Ancona R Roma T Torino E Empoli D Domodossola Ì -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per i Britannici è Tuesday" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Martedì' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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