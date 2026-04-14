Il pacco di 500 fogli

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il pacco di 500 fogli' è 'Risma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISMA

Perché la soluzione è Risma? Risma è un termine che si riferisce a un insieme di materiali di scarto o di recupero, spesso costituito da pezzi di carta, cartone o altri materiali di uso precedente. Quando si parla di risma, si indica generalmente un pacco di 500 fogli, che rappresenta una quantità standard nel mondo della stampa e della cancelleria. Questa espressione è comunemente usata per indicare un volume di carta pronto all’uso o da riutilizzare, evidenziando la sua funzione di contenitore di fogli stampati o da stampare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il pacco di 500 fogli". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il pacco di 500 fogli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Risma

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il pacco di 500 fogli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il pacco di 500 fogli" conferma che la soluzione 'Risma' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Risma

R Roma I Imola S Savona M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il pacco di 500 fogli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Risma' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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