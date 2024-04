La Soluzione ♚ Pacco da 500 fogli di carta

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Pacco da 500 fogli di carta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RISMA

Curiosità su Pacco da 500 fogli di carta: Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. risma è un nome collettivo che indica una quantità pari a 500 fogli di carta. teoricamente... Risma è un nome collettivo che indica una quantità pari a 500 fogli di carta. Teoricamente quindi anche 2 pacchi da 250 fogli o 4 pacchi da 125 fogli corrispondono ad una risma. Tuttavia non è raro sentire utilizzare il termine come sinonimo di pacco indipendentemente dalla quantità di fogli contenuti. Ciò può a volte creare confusione e per questo il termine è caduto in disuso nel gergo cartario, preferendo di gran lunga indicare il numero esatto di fogli totali. Rimane comunque molto utilizzato in quei formati di largo consumo come nelle risme di fogli DIN A4 e A3. Storicamente il significato di risma era fascio di panni al quale seguì ...

