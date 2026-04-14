Locuzione d Oltralpe

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Locuzione d Oltralpe' è 'Francesismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANCESISMO

Perché la soluzione è Francesismo? Un francesismo è un’espressione, parola o locuzione proveniente dalla lingua francese e adottata nella lingua italiana. Questa presenza deriva spesso dai contatti culturali e storici tra i due Paesi, arricchendo il lessico italiano. I francesismi si distinguono per la loro origine e per l’uso frequente in ambiti specifici come il mondo della moda, della cucina o della diplomazia. Tra le diverse categorie, le locuzioni d’Oltralpe rappresentano un esempio evidente di francesismi adottati nella lingua italiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Locuzione d Oltralpe". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Locuzione d Oltralpe nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Francesismo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Locuzione d Oltralpe" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Locuzione d Oltralpe" conferma che la soluzione 'Francesismo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Francesismo

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli C Como E Empoli S Savona I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Locuzione d Oltralpe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Francesismo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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