Locuzione d Oltralpe
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SOLUZIONE: FRANCESISMO
Perché la soluzione è Francesismo? Un francesismo è un’espressione, parola o locuzione proveniente dalla lingua francese e adottata nella lingua italiana. Questa presenza deriva spesso dai contatti culturali e storici tra i due Paesi, arricchendo il lessico italiano. I francesismi si distinguono per la loro origine e per l’uso frequente in ambiti specifici come il mondo della moda, della cucina o della diplomazia. Tra le diverse categorie, le locuzioni d’Oltralpe rappresentano un esempio evidente di francesismi adottati nella lingua italiana.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Locuzione d Oltralpe". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Locuzione d Oltralpe nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Francesismo
Questa pagina è dedicata alla definizione "Locuzione d Oltralpe" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Locuzione d Oltralpe" conferma che la soluzione 'Francesismo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Francesismo
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Locuzione d Oltralpe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Francesismo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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