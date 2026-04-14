Si incollano con la saliva

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si incollano con la saliva' è 'Cartine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARTINE

Perché la soluzione è Cartine? Le cartine sono sottili fogli di carta o altro materiale che, quando si incollano con la saliva, assumono una forma desiderata o vengono fissate su superfici diverse. Questo processo permette di utilizzare le cartine per vari scopi, come decorare, scrivere o creare modelli temporanei. La capacità di incollarle facilmente grazie alla saliva le rende pratiche e versatili, adattandosi a molte situazioni quotidiane. La loro facilità di applicazione le rende strumenti utili in molte attività creative e pratiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si incollano con la saliva". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Si incollano con la saliva nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cartine

Per risolvere la definizione "Si incollano con la saliva", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si incollano con la saliva" conferma che la soluzione 'Cartine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cartine

C Como A Ancona R Roma T Torino I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si incollano con la saliva" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cartine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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