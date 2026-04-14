Si evitavano nei lazzaretti

Home / Soluzioni Cruciverba / Si evitavano nei lazzaretti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si evitavano nei lazzaretti' è 'Contagi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTAGI

Perché la soluzione è Contagi? La parola si riferisce a un fenomeno che si evitava nei lazzaretti, luoghi spesso associati a condizioni igieniche precarie e alla diffusione di malattie. Questo termine indica la trasmissione di malattie infettive attraverso contatti diretti o indiretti, rappresentando un pericolo per la salute pubblica. Nei contesti storici e sanitari, si cercava di ridurre questo rischio adottando misure di isolamento e di prevenzione. La comprensione dell'importanza di evitare il contagio ha contribuito a migliorare le pratiche igieniche e sanitarie.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si evitavano nei lazzaretti". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si evitavano nei lazzaretti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Contagi

La soluzione associata alla definizione "Si evitavano nei lazzaretti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si evitavano nei lazzaretti" conferma che la soluzione 'Contagi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Contagi

C Como O Otranto N Napoli T Torino A Ancona G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si evitavano nei lazzaretti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Contagi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Li evita l isolamentoLi evita la quarantenaTrasmissioni di malattieSi alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggioLocalità dove si fanno i fanghiSi vizia al chiusoCon una trasparente si avvolgono gli alimenti