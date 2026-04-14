Un carro tra le stelle

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un carro tra le stelle' è 'Orsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORSA

Perché la soluzione è Orsa? L'Orsa è una costellazione ben visibile nel cielo notturno, riconoscibile per la sua forma distintiva che ricorda un carro tra le stelle. Questa figura celeste, composta da stelle luminose, rappresenta un grande orso e ha un ruolo importante nella mitologia e nell'astronomia. La sua presenza permette agli osservatori di orientarsi durante le notti e di individuare altre costellazioni vicine. La sua posizione nel cielo ha affascinato generazioni di astronomi e appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un carro tra le stelle". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un carro tra le stelle nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Orsa

Per risolvere la definizione "Un carro tra le stelle", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un carro tra le stelle" conferma che la soluzione 'Orsa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Orsa

O Otranto R Roma S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un carro tra le stelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orsa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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