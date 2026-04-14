Bruciati dalla canicola

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Bruciati dalla canicola' è 'Aridi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARIDI

Perché la soluzione è Aridi? Quando il sole picchia forte durante le ore più calde della giornata, il terreno e le piante appaiono secchi e privi di vitalità, come se fossero stati bruciati dalla canicola. Questa condizione si manifesta attraverso un aspetto asciutto e polveroso, che rende il paesaggio apparentemente senza vita. Le temperature elevate accelerano il processo di disseccamento, lasciando tutto intorno con un aspetto arido e sbiadito. La mancanza di pioggia contribuisce a questa situazione, accentuando la sensazione di vuoto e desolazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bruciati dalla canicola". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Bruciati dalla canicola nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aridi

La definizione "Bruciati dalla canicola" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bruciati dalla canicola" conferma che la soluzione 'Aridi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Aridi

A Ancona R Roma I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bruciati dalla canicola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aridi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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