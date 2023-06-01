Borracce

SOLUZIONE: FIASCHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Borracce" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Borracce". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Fiasche? Le fiasche sono contenitori utilizzati principalmente per trasportare liquidi, come acqua o altre bevande, durante le escursioni o le attività all'aperto. Sono progettate per essere facilmente portate e spesso si indossano come accessori pratici e leggeri, grazie ai materiali resistenti e alle forme compatte. Questi contenitori sono fondamentali per chi desidera mantenersi idratato durante le avventure, garantendo un rifornimento costante senza ingombro eccessivo. La loro praticità le rende indispensabili in molte situazioni di viaggio o sport.

In presenza della definizione "Borracce", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Borracce" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fiasche:

F Firenze I Imola A Ancona S Savona C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Borracce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

