Una associazione fra più enti nei cruciverba: la soluzione è Consorzio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una associazione fra più enti' è 'Consorzio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONSORZIO

Curiosità e Significato di Consorzio

Vuoi sapere di più su Consorzio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Consorzio.

Perché la soluzione è Consorzio? Un consorzio è un’unione tra più enti o aziende che collaborano per raggiungere obiettivi comuni, condividendo risorse e competenze. Spesso costituito per gestire progetti, servizi o attività di interesse condiviso, permette di ottimizzare costi e potenzialità. È una forma di collaborazione molto diffusa in vari settori, dalla produzione all’innovazione, favorendo sinergie e crescita collettiva.

Come si scrive la soluzione Consorzio

Non riesci a risolvere la definizione "Una associazione fra più enti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

N Napoli

S Savona

O Otranto

R Roma

Z Zara

I Imola

O Otranto

