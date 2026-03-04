I numeri dopo la virgola

SOLUZIONE: DECIMALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I numeri dopo la virgola" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I numeri dopo la virgola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Decimali? I numeri che seguono la componente intera di un numero rappresentano parti frazionarie di esso, indicando frazioni di unità. Questi valori sono spesso utilizzati quando si desidera esprimere quantità più precise, come misure, percentuali o valori scientifici. La presenza di decimali permette di distinguere tra numeri interi e frazioni di essi, offrendo maggiore accuratezza nelle operazioni matematiche e nelle applicazioni quotidiane. La loro rappresentazione è fondamentale in molte discipline e contesti di calcolo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "I numeri dopo la virgola" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I numeri dopo la virgola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Decimali:

D Domodossola E Empoli C Como I Imola M Milano A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I numeri dopo la virgola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

