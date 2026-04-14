È utile in cucina

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È utile in cucina' è 'Accendigas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACCENDIGAS

Perché la soluzione è Accendigas? L'ACCENDIGAS è uno strumento fondamentale per avviare facilmente il fuoco, soprattutto durante la preparazione dei pasti. La sua funzione principale consiste nel creare una scintilla che permette di accendere il gas senza l'uso di fiammiferi o accendini tradizionali. Questo dispositivo si rivela pratico e sicuro, facilitando il processo di accensione e riducendo il rischio di incidenti in cucina. La sua utilità si manifesta chiaramente in ogni ambiente domestico dove si utilizza il gas per cucinare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È utile in cucina". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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È utile in cucina nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Accendigas

La definizione "È utile in cucina" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È utile in cucina" conferma che la soluzione 'Accendigas' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Accendigas

A Ancona C Como C Como E Empoli N Napoli D Domodossola I Imola G Genova A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È utile in cucina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Accendigas' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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