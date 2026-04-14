È stato il vice di Bill Clinton

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È stato il vice di Bill Clinton' è 'Al Gore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AL GORE

Perché la soluzione è Al Gore? Al Gore è stato il vicepresidente degli Stati Uniti sotto la presidenza di Bill Clinton. La sua carriera politica è stata caratterizzata da un impegno costante in questioni ambientali e sociali, oltre che da ruoli di rilievo all’interno del partito democratico. Durante il suo mandato come vicepresidente, ha svolto compiti di rappresentanza e supporto alle politiche del presidente, contribuendo a plasmare decisioni fondamentali per il paese. La sua figura rimane significativa nel panorama politico americano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È stato il vice di Bill Clinton". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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È stato il vice di Bill Clinton nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Al Gore

Quando la definizione "È stato il vice di Bill Clinton" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È stato il vice di Bill Clinton" conferma che la soluzione 'Al Gore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Al Gore

A Ancona L Livorno G Genova O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È stato il vice di Bill Clinton" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Al Gore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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