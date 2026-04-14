I confederati che si ribellarono a Roma nel 91 aC

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I confederati che si ribellarono a Roma nel 91 aC' è 'Italici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ITALICI

Perché la soluzione è Italici? Gli Italici erano i popoli che abitavano la penisola italiana prima dell'espansione romana. Nel 91 a.C., alcuni di loro, stanchi delle ingiustizie e delle imposizioni di Roma, si sollevarono contro il dominio romano. Questa ribellione rappresentò un momento importante di resistenza delle popolazioni locali contro l'espansione dell'Impero. La rivolta degli Italici evidenziò le tensioni tra i confederati e Roma, portando a cambiamenti politici e sociali nella regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I confederati che si ribellarono a Roma nel 91 aC". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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I confederati che si ribellarono a Roma nel 91 aC nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Italici

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Italici

I Imola T Torino A Ancona L Livorno I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I confederati che si ribellarono a Roma nel 91 aC" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Italici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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