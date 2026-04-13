Riempito di cibo

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Riempito di cibo' è 'Rimpinzato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIMPINZATO

Perché la soluzione è Rimpinzato? Una persona che ha mangiato molto e si sente piena fino all'orlo può essere descritta come rimpinzata. Questo termine si riferisce a chi ha consumato una quantità di cibo tale da risultare saturo e spesso anche un po' appesantito. La sensazione di aver raggiunto il massimo della sazietà è tipica di chi si è abbondantemente nutrito, lasciando il corpo con una forte sensazione di pienezza. La parola rimpinzato comunica chiaramente questa condizione di sovraccarico alimentare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riempito di cibo". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Riempito di cibo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Rimpinzato

La definizione "Riempito di cibo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riempito di cibo" conferma che la soluzione 'Rimpinzato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Rimpinzato

R Roma I Imola M Milano P Padova I Imola N Napoli Z Zara A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riempito di cibo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rimpinzato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si dice di cibo riempito al suo internoLa quantità di cibo che regge il cameriereChi lo osserva non tocca ciboCibo da affettareIl cibo degli dei che dava l immortalità