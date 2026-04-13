Riempito di cibo
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Riempito di cibo' è 'Rimpinzato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RIMPINZATO
Perché la soluzione è Rimpinzato? Una persona che ha mangiato molto e si sente piena fino all'orlo può essere descritta come rimpinzata. Questo termine si riferisce a chi ha consumato una quantità di cibo tale da risultare saturo e spesso anche un po' appesantito. La sensazione di aver raggiunto il massimo della sazietà è tipica di chi si è abbondantemente nutrito, lasciando il corpo con una forte sensazione di pienezza. La parola rimpinzato comunica chiaramente questa condizione di sovraccarico alimentare.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riempito di cibo". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Riempito di cibo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Rimpinzato
La definizione "Riempito di cibo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riempito di cibo" conferma che la soluzione 'Rimpinzato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Rimpinzato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riempito di cibo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rimpinzato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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