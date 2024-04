La Soluzione ♚ Una polla da cui sgorga l acqua La definizione e la soluzione di 8 lettere: Una polla da cui sgorga l acqua. SORGENTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Una polla da cui sgorga l acqua: In idrologia, una sorgente è un'area (più o meno estesa) della crosta terrestre dove fuoriesce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea. Secondo il modello di funzionamento di un acquifero, che avviene secondo le principali fasi di alimentazione, deflusso e scarico della portata, la sorgente rappresenterebbe dunque una via attraverso cui avviene la fase di fuoriuscita dalla falda acquifera da un punto nella superficie terrestre. Altre Definizioni con sorgente; polla; sgorga; acqua; Origina il fiume; Sgorga da moltissimi rubinetti; Uno sbocco d acqua dolce; Un piccolo nastro d acqua; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una polla da cui sgorga l acqua

SORGENTE

S

O

R

G

E

N

T

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Una polla da cui sgorga l acqua' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.