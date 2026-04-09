Materiale come la stoppa

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Materiale come la stoppa' è 'Cascame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASCAME

Perché la soluzione è Cascame? La parola cascame si riferisce a materiali di scarto o residui di tessuti, fibre o materiali usati che rimangono dopo un processo di produzione o lavorazione. Questo termine indica i residui che non sono più utili o che vengono considerati di scarsa qualità, come la stoppa, un esempio comune di cascame. Tali materiali vengono spesso recuperati per altri usi o smaltiti, rappresentando una risorsa o un problema a seconda del contesto in cui vengono trattati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Materiale come la stoppa". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Materiale come la stoppa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cascame

La soluzione associata alla definizione "Materiale come la stoppa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Materiale come la stoppa" conferma che la soluzione 'Cascame' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cascame

C Como A Ancona S Savona C Como A Ancona M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Materiale come la stoppa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cascame' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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