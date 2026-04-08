Tesa a un certo obiettivo

Home / Soluzioni Cruciverba / Tesa a un certo obiettivo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tesa a un certo obiettivo' è 'Mirata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIRATA

Perché la soluzione è Mirata? Una parola che indica qualcosa orientato verso un risultato specifico è quella che descrive un intento preciso e ben indirizzato. Quando si parla di un'azione o di un comportamento che mira a raggiungere un risultato particolare, si utilizza questo termine per evidenziare l'obiettivo chiaro e definito. La sua caratteristica principale è la capacità di focalizzare l'attenzione e lo sforzo verso un fine stabilito, senza dispersioni o ambiguità. Questo concetto si applica in vari contesti, dalla strategia alla comunicazione, evidenziando l'importanza di un approccio diretto e deciso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tesa a un certo obiettivo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tesa a un certo obiettivo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Mirata

Questa pagina è dedicata alla definizione "Tesa a un certo obiettivo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tesa a un certo obiettivo" conferma che la soluzione 'Mirata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Mirata

M Milano I Imola R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tesa a un certo obiettivo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mirata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tesa a un determinato fineUn obiettivo tuttofareUn obiettivo a focale variabile per cinepreseNon si danno certo da fareIl suo obiettivo e far canestroUn certo non so che