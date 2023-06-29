Separata da tutti

SOLUZIONE: ISOLATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Separata da tutti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Separata da tutti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Isolata? Quando qualcosa è completamente distinta e non collegata ad altre, si dice che è isolata. Questa condizione implica una separazione totale, senza connessioni o influenze esterne. Essere isolati significa vivere in modo indipendente, senza interazioni con l'ambiente circostante. Un elemento isolato si distingue chiaramente dagli altri, mantenendo la propria autonomia. La sensazione di isolamento può essere sia fisica che emotiva, creando distanza e solitudine.

In presenza della definizione "Separata da tutti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Separata da tutti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Isolata:

I Imola S Savona O Otranto L Livorno A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Separata da tutti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

