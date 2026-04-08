Risalto nella scanalatura

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Risalto nella scanalatura' è 'Stria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRIA

Perché la soluzione è Stria? Una stria rappresenta un elemento che si distingue per il suo risalto all’interno di una scanalatura. Si tratta di una linea o di un solco che si evidenzia rispetto alla superficie circostante, creando un contrasto visivo e tattile. La presenza di una stria può indicare caratteristiche strutturali o decorative di un oggetto, evidenziando dettagli specifici. La sua funzione può essere funzionale o estetica, contribuendo a definire la forma e il design complessivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Risalto nella scanalatura". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Risalto nella scanalatura nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stria

Se la definizione "Risalto nella scanalatura" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Risalto nella scanalatura" conferma che la soluzione 'Stria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Stria

S Savona T Torino R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Risalto nella scanalatura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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