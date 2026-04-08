La moussaka è un loro piatto tipico

Home / Soluzioni Cruciverba / La moussaka è un loro piatto tipico

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La moussaka è un loro piatto tipico' è 'Greci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRECI

Perché la soluzione è Greci? La moussaka è un piatto tipico della cucina greca, apprezzato in tutto il mondo per la sua ricca combinazione di sapori. Questa preparazione si distingue per gli strati di melanzane, carne macinata e besciamella, che creano un equilibrio tra gusto e consistenza. La cultura greca ha tramandato questa ricetta di generazione in generazione, rendendola simbolo della tradizione culinaria locale. La sua preparazione rappresenta un momento di aggregazione e convivialità tra le persone.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La moussaka è un loro piatto tipico". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La moussaka è un loro piatto tipico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Greci

Questa pagina è dedicata alla definizione "La moussaka è un loro piatto tipico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La moussaka è un loro piatto tipico" conferma che la soluzione 'Greci' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Greci

G Genova R Roma E Empoli C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La moussaka è un loro piatto tipico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Greci' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Assediarono TroiaI connazionali del tennista TsitsipasSconfissero i TroianiTipico piatto piemonteseQuello di lenticchie è un tipico piatto indianoPiatto piccante di cozze tipico della CampaniaNe è un esempio la busecca piatto tipico milanesealla genovese: tipico piatto ligure di carne ripiena