Le medicine per le piante

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Le medicine per le piante' è 'Fitofarmaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FITOFARMACI

Perché la soluzione è Fitofarmaci? I fitofarmaci sono sostanze utilizzate per proteggere le piante da parassiti, malattie e infestazioni. Questi prodotti svolgono un ruolo fondamentale nell'agricoltura moderna, consentendo di aumentare la resa dei raccolti e di mantenere le coltivazioni sane. La loro applicazione deve essere accurata per evitare danni all'ambiente e alla salute umana. La scelta del fitofarmaco appropriato dipende dal tipo di pianta e dal problema specifico da affrontare. La cura delle piante richiede attenzione e conoscenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le medicine per le piante". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Le medicine per le piante nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Fitofarmaci

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le medicine per le piante" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le medicine per le piante" conferma che la soluzione 'Fitofarmaci' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Fitofarmaci

F Firenze I Imola T Torino O Otranto F Firenze A Ancona R Roma M Milano A Ancona C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le medicine per le piante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fitofarmaci' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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