Le medicine per le piante
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Le medicine per le piante' è 'Fitofarmaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FITOFARMACI
Perché la soluzione è Fitofarmaci? I fitofarmaci sono sostanze utilizzate per proteggere le piante da parassiti, malattie e infestazioni. Questi prodotti svolgono un ruolo fondamentale nell'agricoltura moderna, consentendo di aumentare la resa dei raccolti e di mantenere le coltivazioni sane. La loro applicazione deve essere accurata per evitare danni all'ambiente e alla salute umana. La scelta del fitofarmaco appropriato dipende dal tipo di pianta e dal problema specifico da affrontare. La cura delle piante richiede attenzione e conoscenza.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le medicine per le piante". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Le medicine per le piante nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Fitofarmaci
Questa pagina è dedicata alla definizione "Le medicine per le piante" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le medicine per le piante" conferma che la soluzione 'Fitofarmaci' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Fitofarmaci
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le medicine per le piante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fitofarmaci' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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