GALERE

Curiosità e Significato di Galere

Perché la soluzione è Galere? Galere indica le prigioni o carceri dove vengono rinchiusi persone condannate o in attesa di giudizio. Il termine richiama ambienti severi e spesso associati a malviventi o persone considerate brutte o cattive, come suggerisce la frase enigmistica. In sintesi, le galere sono simbolo di detenzione e punizione, un luogo dove finiscono coloro che hanno infranto le leggi.

Come si scrive la soluzione Galere

G Genova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

R Roma

E Empoli

