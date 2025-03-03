Dissodano i campi

SOLUZIONE: ARATORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dissodano i campi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dissodano i campi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Aratori? Gli aratori sono coloro che lavorano la terra, preparando i campi per la semina. Utilizzano strumenti specializzati per smuovere il suolo, rendendolo fertile e pronto per le colture. Questo processo è fondamentale per garantire una buona resa agricola e favorire la crescita delle piante. Attraverso il loro lavoro, contribuiscono a mantenere vivi i terreni e a sostenere l'economia rurale.

Quando la definizione "Dissodano i campi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dissodano i campi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Aratori:

A Ancona R Roma A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dissodano i campi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

