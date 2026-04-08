Ankara ne è la capitale

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ankara ne è la capitale' è 'Turchia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TURCHIA

Perché la soluzione è Turchia? Ankara rappresenta il centro politico e amministrativo della Turchia, fungendo da capitale del paese. Questa città, situata nella regione centrale della penisola anatolica, ospita importanti istituzioni governative, uffici e ambasciate. La sua posizione strategica ha contribuito alla sua crescita economica e culturale, rendendola un punto di riferimento per le attività politiche e diplomatiche. La presenza di numerosi musei e università arricchisce il suo patrimonio, testimoniando la sua importanza nel contesto nazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ankara ne è la capitale". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Ankara ne è la capitale nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Turchia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ankara ne è la capitale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ankara ne è la capitale" conferma che la soluzione 'Turchia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Turchia

T Torino U Udine R Roma C Como H Hotel I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ankara ne è la capitale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Turchia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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