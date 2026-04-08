Vengono declinate al commissariato

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Vengono declinate al commissariato' è 'Generalità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GENERALITÀ

Perché la soluzione è Generalità? Le generalità rappresentano le informazioni personali di un individuo, come nome, cognome, data di nascita e indirizzo, che vengono ufficialmente declinate al commissariato durante le procedure di identificazione o di registrazione. Questi dati consentono di distinguere una persona dalle altre e sono fondamentali per le attività investigative e amministrative. La corretta presentazione delle generalità garantisce un'identificazione accurata e un corretto svolgimento delle pratiche legali o di sicurezza. La loro importanza si riflette nella precisione delle operazioni di controllo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vengono declinate al commissariato". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Vengono declinate al commissariato nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Generalità

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vengono declinate al commissariato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vengono declinate al commissariato" conferma che la soluzione 'Generalità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Generalità

G Genova E Empoli N Napoli E Empoli R Roma A Ancona L Livorno I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vengono declinate al commissariato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Generalità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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