Vengono declinate al commissariato
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SOLUZIONE: GENERALITÀ
Perché la soluzione è Generalità? Le generalità rappresentano le informazioni personali di un individuo, come nome, cognome, data di nascita e indirizzo, che vengono ufficialmente declinate al commissariato durante le procedure di identificazione o di registrazione. Questi dati consentono di distinguere una persona dalle altre e sono fondamentali per le attività investigative e amministrative. La corretta presentazione delle generalità garantisce un'identificazione accurata e un corretto svolgimento delle pratiche legali o di sicurezza. La loro importanza si riflette nella precisione delle operazioni di controllo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vengono declinate al commissariato". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Vengono declinate al commissariato nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Generalità
Questa pagina è dedicata alla definizione "Vengono declinate al commissariato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vengono declinate al commissariato" conferma che la soluzione 'Generalità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Generalità
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vengono declinate al commissariato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Generalità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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